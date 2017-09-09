«Манчестер Сити» в большинстве разгромил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» (5:0) в четвертом туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Серхио Агуэро (24-я минута), Габриэл (45-я и 53-я) и Лерой Сане (77-я и 90-я).
Отметим, что гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках, уступив место в воротах Клаудио Браво.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков и занимает на данный момент первое место, мерсисайдцы с семью баллами - на пятой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 16 сентября сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Бернли».
Напомним, «Ливерпуль» - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция