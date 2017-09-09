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«Манчестер Сити» в большинстве разгромил «Ливерпуль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» (5:0) в четвертом туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Серхио Агуэро (24-я минута), Габриэл (45-я и 53-я) и Лерой Сане (77-я и 90-я).

Отметим, что гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане.  Голкипер покинул поле на носилках, уступив место в воротах Клаудио Браво.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков и занимает на данный момент первое место, мерсисайдцы с семью баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 16 сентября сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Бернли».

Напомним, «Ливерпуль» - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)

Голы

Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане

Предупреждения:

Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80

Удаления:

нет - Мане, 37

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

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