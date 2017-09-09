«Манчестер Сити» в большинстве разгромил «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» (5:0) в четвертом туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Серхио Агуэро (24-я минута), Габриэл (45-я и 53-я) и Лерой Сане (77-я и 90-я).

Отметим, что гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках, уступив место в воротах Клаудио Браво.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 10 очков и занимает на данный момент первое место, мерсисайдцы с семью баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 16 сентября сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Бернли».

Напомним, «Ливерпуль» - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

