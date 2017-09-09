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Защитник «Тосно» Дудиев: В матче со «Спартаком» будем играть на победу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

- Игра была тяжелая, на ровном месте сами себе привезли два нелепых гола. После этого всеми силами пытались отыграться. Хорошо, что мы смогли забить два мяча. Жаль, что вничью сыграли. Все понимали, что встреча важная. Можно сказать, за шесть очков.

- Какие мысли были в тот момент, когда Антон Заболотный не забил с двух метров?
- Их было очень много (улыбается). Все верили, что забьем третий.

- Через неделю матч со «Спартаком». На что вы можете рассчитывать?
- Будем играть на победу, а дальше - как получится.

- Согласны, что «Спартак» уже не так эмоционально силен?
- Я не наблюдаю за их игрой и проблемами. У меня есть своя команда, - передает слова Дудиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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