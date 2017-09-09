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Дмитрий Парфенов: Матч со «Спартаком»? Для меня это не чужой клуб

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РФПЛ против «Спартака».

- Станет ли особенным для вас следующий матч со «Спартаком»?
- Кривить душой никто не будет, для меня это не чужой клуб. Готовиться будем, изучать, сделаем все, чтобы добиться положительного результата. Есть неделя, чтобы привести в форму ребят, которые были в отъезде и тех, кто был здесь, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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