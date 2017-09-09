Килиан Мбаппе: Я очень счастлив, что забил в первой игре за «ПСЖ»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе – о забитом мяче в
своем дебюте за парижан в матче против «Метца» (5:1).
– Я очень счастлив, что забил мяч в своей первой игре за «ПСЖ»,
– приводит слова Мбаппе официальный сайт французского клуба. – Этот гол дал нам
время на передышку. И мы сыграли так, как хотели.
Я рад находится именно в этой команде, хочу все свободное время посвятить «ПСЖ», чтобы вместе с ними стать лучшей командой в Европе.
Напомним, Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» в последний день трансферного окна за 180 миллионов евро.
Матч
Голы
Кавани 31 (0:1). Ривьер 37 (1:1). Мбаппе 59 (1:2). Неймар 69 (1:3). Кавани 75 (1:4). Лукас 87 (1:5).
Состав
Метц: Кавашима, Филиппс, Ньякате, Ассу-Экотто, Бишевац, Баллью, Ривьер (Нгуэтт, 55), Коад, Кафу (Юдоль, 61), Доссеви, Ру (Фернандес, 76)
ПСЖ: Ареола, Берчиче, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Мотта (Ло Сельсо, 78), Дракслер, Рабьо (Нкунку, 84), Неймар, Мбаппе, Кавани (Лукас, 77)
Предупреждения:
нет - Дракслер, 41
Удаления:
Ассу-Экотто, 56 - нет
Судья:
Себастьен Десаж (Франция)
Место и дата
08 сентября 21:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция