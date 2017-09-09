Килиан Мбаппе: Я очень счастлив, что забил в первой игре за «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе – о забитом мяче в своем дебюте за парижан в матче против «Метца» (5:1).

– Я очень счастлив, что забил мяч в своей первой игре за «ПСЖ», – приводит слова Мбаппе официальный сайт французского клуба. – Этот гол дал нам время на передышку. И мы сыграли так, как хотели.

Я рад находится именно в этой команде, хочу все свободное время посвятить «ПСЖ», чтобы вместе с ними стать лучшей командой в Европе.

Напомним, Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» в последний день трансферного окна за 180 миллионов евро.