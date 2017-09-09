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Павел Яковлев: В следующем туре «Спартак» должен выигрывать у «Тосно»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

– Игра была равная. И мы могли выиграть, и они. Итоговый результат – справедливый. Мы вели в счете, но нас поджали и сравняли счет.

– В следующем туре «Тосно» принимает «Спартак». Что ждет здесь москвичей?
– У «Тосно» хорошая команда с большим атакующим потенциалом, но «Спартак» должен выигрывать.

– Даже после матча в Лиге чемпионов?
– Если «Спартак» хочет бороться за титул, он должен обыгрывать такие команды.

– Что думаете о шансах «Спартака» в группе Лиги чемпионов?
– У ребят будет предельный настрой. Команды серьезные, но в футбол все умеют играть. Хотелось бы, чтобы «Спартак» вышел из группы. Будем болеть за российский футбол, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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