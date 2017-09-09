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Официально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии
Юлия Липницкая
Юлия ЛипницкаяФото: Gettyimages.ru

Российская фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», – говорится на официальном сайте ФФККР.

Напомним, 19-летняя спортсменка является чемпионкой Олимпийских Игр в Сочи. Также россиянка выигрывала серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы 2014 года и серебро финала Гран-при 2013 года.

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