Официально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны», – говорится на официальном сайте ФФККР.

Напомним, 19-летняя спортсменка является чемпионкой Олимпийских Игр в Сочи. Также россиянка выигрывала серебро чемпионата мира, золото чемпионата Европы 2014 года и серебро финала Гран-при 2013 года.