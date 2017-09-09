Официально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру
Юлия ЛипницкаяФото: Gettyimages.ru
Российская фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную
карьеру, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках
России (ФФККР).
«Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями
Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении карьеры
в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее
из состава сборной страны», – говорится на официальном сайте ФФККР.
Напомним, 19-летняя спортсменка является чемпионкой Олимпийских
Игр в Сочи. Также россиянка выигрывала серебро чемпионата мира, золото
чемпионата Европы 2014 года и серебро финала Гран-при 2013 года.
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