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Аяз Гулиев: «Спартаку» в Лиге чемпионов надо выходить на каждый матч как на последний. Тогда можно за что-то зацепиться

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

- В конце матча мы могли и забить, и пропустить. Думаю, 2:2 на выезде - не такой плохой результат.

- Через неделю здесь играть «Спартаку». Какие советы дадите команде?
- «Спартак» и так хорошо знает, как использовать слабые места «Тосно». Красно-белые хорошо контролируют мяч, поэтому проблем у них не возникнет.

- А какие слабые места «Тосно»?
- Это «Спартак» знает, я же говорю.

- «Тосно» на руку, что «Спартак» будет после Лиги чемпионов?
- С какой-то стороны да. Только если усталость может вмешаться, а так - не думаю, что это большой плюс для «Тосно».

- У «Спартака» проходимая группа в Лиге чемпионов?
- В Лиге чемпионов всегда максимально тяжело, какая группа бы ни была. Надо будет на каждый матч выходить как на последний. Только в таком случае там можно будет за что-то зацепиться.

- Значит, нельзя сказать, что «Спартаку» повезло?
- Можно, но все равно в Лиге чемпионов нет слабых соперников, - передает слова Гулиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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