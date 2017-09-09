Юрген Клопп: Мане не заслуживал удаления, это просто несчастный случай

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупное гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в 4-м туре чемпионата Англии.

Напомним, что мерсисайдцы с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане.

- При игре 11 на 11 у нас было все, что нужно. Мы имели шансы. Первый гол был необязательным, мы слишком глубоко сели. Но ключевым эпизодом матча стала красная карточка. Не думаю, что за это надо было удалять: Садьо (Мане - Прим.ред.) не видел голкипера. Это просто несчастный случай, - приводит слова специалиста BBC Sport.