Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно2 : 2Анжи
Футбол  Ростов1 : 1Арсенал Тула
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити0 : 0Челси
Баскетбол  Литва- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: Мане не заслуживал удаления, это просто несчастный случай

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупное гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в 4-м туре чемпионата Англии.

Напомним, что мерсисайдцы с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане.  

- При игре 11 на 11 у нас было все, что нужно. Мы имели шансы. Первый гол был необязательным, мы слишком глубоко сели. Но ключевым эпизодом матча стала красная карточка. Не думаю, что за это надо было удалять: Садьо (Мане - Прим.ред.) не видел голкипера. Это просто несчастный случай, - приводит слова специалиста BBC Sport.

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)

Голы

Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане

Предупреждения:

Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80

Удаления:

нет - Мане, 37

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Доктора сказали, что у Эдерсона ничего не сломаноГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвариола прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.«Лестер Сити» – «Челси». ОнлайнВ матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер Сити» сыграет с «Челси».Учись, «Спартак»! «Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль» на «Этихаде» (видео)Учись, «Спартак»! «Ман Сити» уничтожил «Ливерпуль» на «Этихаде» (видео)«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче четвертого тура АПЛ.«Манчестер Сити» в большинстве разгромил «Ливерпуль»«Манчестер Сити» дома обыграл «Ливерпуль» (5:0) в четвертом туре чемпионата Англии.Вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона унесли с поля на носилках после столкновения с Мане (видео)Голкипер «Манчестер Сити» Мораес Эдерсон получил травму в домашнем матче чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Фигурное катание
Официально: Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру
Футбол
Дмитрий Парфенов: На некоторых игроков «Тосно» вызов в сборную повлиял в худшую сторону
Футбол
«Манчестер Сити» в большинстве разгромил «Ливерпуль»
Футбол
«Тосно» – «Анжи». Видео голов
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Мораес Эдерсон
Мораес Эдерсонвсе новости
Садьо Мане
Садьо Маневсе новости
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости