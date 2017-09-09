Юрген Клопп: Мане не заслуживал удаления, это просто несчастный случай
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупное гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в 4-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что мерсисайдцы с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане.
- При игре 11 на 11 у нас было все, что нужно. Мы имели шансы. Первый гол был необязательным, мы слишком глубоко сели. Но ключевым эпизодом матча стала красная карточка. Не думаю, что за это надо было удалять: Садьо (Мане - Прим.ред.) не видел голкипера. Это просто несчастный случай, - приводит слова специалиста BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция