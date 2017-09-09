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«Кристалл» победил «Крылья Советов» в финале Кубка России по пляжному футболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче Кубка России по пляжному футболу петербургский «Кристалл» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0.

У победителей голами отметились Датинья, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга завоевал этот трофей во второй раз, ранее они становились обладателями Кубка России в 2015 году.

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