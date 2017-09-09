«Кристалл» победил «Крылья Советов» в финале Кубка России по пляжному футболу

Волгоградский «Ротор» победил в финале «Локомотив» и стал обладателем Кубка России по пляжному футболу.

«Ротор» завоевал Кубок России по пляжному футболу Волгоградский «Ротор» победил в финале «Локомотив» и стал обладателем Кубка России по пляжному футболу.