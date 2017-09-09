«Кристалл» победил «Крылья Советов» в финале Кубка России по пляжному футболу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финальном матче Кубка России по пляжному футболу
петербургский «Кристалл» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0.
У победителей голами отметились Датинья, Юрий Крашенинников
и Артур Папоротный.
Напомним, клуб из Санкт-Петербурга завоевал этот трофей во
второй раз, ранее они становились обладателями Кубка России в 2015 году.
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