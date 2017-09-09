Хосеп Гвардиола: Доктора сказали, что у Эдерсона ничего не сломано

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвариола прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.

Напомним, гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках.

- При игре 11 на 11 игра была равной. Обе команды имели шансы. «Ливерпуль» действовал очень быстро, матч был открытым. После удаления игрока гостей нам стало немного легче, и во втором тайме мы уже играли, как хотели. Что касается Эдерсона, то доктора сказали, что у него ничего не сломано. Мане не видел его, он сосредоточил внимание на мяче. Не знаю, красная ли это карточка, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.