Хосеп Гвардиола: Доктора сказали, что у Эдерсона ничего не сломано
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвариола прокомментировал домашнюю победу над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.
Напомним, гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках.
- При игре 11 на 11 игра была равной. Обе команды имели шансы. «Ливерпуль» действовал очень быстро, матч был открытым. После удаления игрока гостей нам стало немного легче, и во втором тайме мы уже играли, как хотели. Что касается Эдерсона, то доктора сказали, что у него ничего не сломано. Мане не видел его, он сосредоточил внимание на мяче. Не знаю, красная ли это карточка, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция