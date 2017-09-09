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Антон Заболотный: Ничья с «Анжи» – это осечка для «Тосно»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2).

- Ошибки нашей команды привели к двум голам. Спасибо Вагизу Галиулину, который забил чудо-гол во втором тайме. Мы много шансов не реализовали. Видимо, судьбе хотелось, чтобы остался счет 2:2. Продолжим наигрывать комбинации на тренировках и результат придет. Ничья с «Анжи» - это осечка для нас.

Я поставил для себя высокую планку. Требую от себя большей результативности. Хотел забить и сегодня. Ударов много, но с точностью проблему. Буду работать над собой. Извинился перед командой за запоротые моменты, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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