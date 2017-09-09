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Антон Заболотный: После поездки в сборную моя игра должна улучшиться

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением об игре за сборную России.

- Ваши впечатления от игры за сборную?
- Положительные, но этот период уже закончился. Надо переключаться на клуб. Вызов в сборную - это уже история.

- Черчесов говорил, что станет пристально наблюдать за вами. Как думаете, за матч с «Анжи» он вам плюсик поставит?
- Не знаю. Ему виднее. В сборной я приобрел много хороших движений, наигровок. Прибавил в созидании. Поездка в национальную команду стала хорошим опытом для меня. Моя игра должна улучшиться. Работаю над этим.

- Дмитрий Парфенов сказал, что на некоторых игроков «Тосно» поездка в сборную повлияла отрицательно. Это не про вас?
- Тренер нам расскажет как все смотрелось со стороны. Будем смотреть матч и анализировать видео, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».

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