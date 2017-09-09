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Германия обыграла Францию в матче 1/8 финала Евробаскета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/8 финала Евробаскета сборная Германии сенсационно переиграла команду Франции со счетом 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25).

Самым результативным в составе победителей стал Даниэль Тейс, в его активе 22 очка, а у французов 27 очков набрал Эван Фурнье.

В четвертьфинале турнира немцы сыграют с победителем пары Испания – Турция.

Евробаскет-2017
1/8 финала

Матч

Германия - Франция - 84:81

Место и дата

09 сентября 15:15, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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