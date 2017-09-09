Германия обыграла Францию в матче 1/8 финала Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/8 финала Евробаскета сборная Германии сенсационно
переиграла команду Франции со счетом 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25).
Самым результативным в составе победителей стал Даниэль Тейс,
в его активе 22 очка, а у французов 27 очков набрал Эван Фурнье.
В четвертьфинале турнира немцы сыграют с победителем пары Испания – Турция.
Евробаскет-2017
1/8 финала
Матч
Место и дата
09 сентября 15:15, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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