Александр Будаков: В игре с «Тосно» Юрченко стал большим героем, чем я

Вратарь «Анжи» Александр Будаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2).

- Вы стали одним из героев встречи. Как смогли вытащить тот удар Заболотного на последней минуте?

- Думаю, Давид Юрченко стал большим героем, чем я. Он пару раз очень сильно выручил «Тосно». Видите, у него и журналистов больше стоит - семь человек, а у меня только вы один. В общем, Давид заслужил звание героя. А вообще, игра равная была, счет закономерный: первый тайм мы провели лучше, второй - соперник.

- В какой-то момент было ощущение, что вы уже не сможете вернуться на высокий уровень, а теперь вы снова в РФПЛ. Как вам это удалось?

- Это, наверное, у вас было такое впечатление. Я и в прошлом году был в «Амкаре» и был готов выйти на поле, но тренер не видел меня. Были эпизоды, когда вот-вот должны были меня поставить, но не ставили.

- Из-за малого количества болельщиков иногда казалось, что встреча вообще проходит без них. У вас было такое ощущение?

- Нет, я играл здесь с «Зенитом», когда трибуны были пустые полностью. Ощущения совсем другие: тогда будто играли товарищескую игру, - сказал Будаков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 9-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью с «Анжи» со счетом 2:2.

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В составе хозяев по голу забили Евгений Марков и Вагиз Галиулин, у махачкалинцев отличились Александр Прудников и Олег Данченко.

После девяти туров «Тосно» с восемью очками занимает 12-е место. «Анжи» с семью баллами расположился на 14-й строчке.

Следующий матч тосненцы проведут дома против «Спартака» 17 сентября. Дагестанский клуб на днем ранее дома сыграет с «Краснодаром».