Кевин де Брюйне: На тренировках мы часто отрабатываем игру в неравных составах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о домашней победе над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.

Напомним, гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках.

- У нас была хорошая концентрация в этом матче. Во втором тайме мы не позволили «Ливерпулю» создать много шансов. На тренировках мы часто отрабатываем игру в неравных составах. Но когда ты в большинстве, повторюсь, нельзя терять концентрацию, - цитрует игрока BBC Sport.