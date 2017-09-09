Кевин де Брюйне: На тренировках мы часто отрабатываем игру в неравных составах
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о домашней победе над «Ливерпулем» (5:0) в 4-м туре чемпионата Англии.
Напомним, гости с 37-й минуты играли вдесятером: за удар вратаря манкунианцев Мораеса Эдерсона был удален нападающий «красных» Садьо Мане. Голкипер покинул поле на носилках.
- У нас была хорошая концентрация в этом матче. Во втором тайме мы не позволили «Ливерпулю» создать много шансов. На тренировках мы часто отрабатываем игру в неравных составах. Но когда ты в большинстве, повторюсь, нельзя терять концентрацию, - цитрует игрока BBC Sport.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция