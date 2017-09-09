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Владимир Путин: Подготовка к ЧМ-2018 идет по графику

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что подготовка к ЧМ-2018 идет по графику.

«Все идет по графику, все обеспечено финансированием. Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать эту работу, и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша», – заявил Путин в разговоре с Инфантино.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург.

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