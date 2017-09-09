Владимир Путин: Подготовка к ЧМ-2018 идет по графику

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что подготовка к ЧМ-2018 идет по графику.

«Все идет по графику, все обеспечено финансированием. Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать эту работу, и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша», – заявил Путин в разговоре с Инфантино.