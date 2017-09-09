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Будогосский будет добиваться установления на матчах РФПЛ камер на линии ворот

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал об инициативе, с которой он намерен обратиться в Российскую футбольную премьер-лигу.  

«Мы сейчас должны за 20 «копеек» поставить камеры на трибунах и четко на линии ворот, чтобы она снимала такие ситуации. Да, возможно, у нас будет два-три таких эпизода в сезоне, но она будет стоить 20 «копеек», а не 15 миллионов евро. С этим вопросом я буду обращаться в лигу и лично к Виталию Леонтьевичу Мутко, потому что это человек очень разумный. Он как никто другой понимает актуальность этой ситуации и всегда поддерживал то, что предлагалось в судействе. Видеоповтор ничего не даст, если камеры не будут стоять четко с обеих сторон линии ворот. Нам нужны четыре камеры, и они должны быть регламентированы. Так мы сможем определить, покинул ли поле мяч или побывал в воротах», - цитирует Будогосского ТАСС.

Напомним, после матча 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко высказался с критикой в адрес судейства. В частности, он был недоволен тем, что перед тем, как грозненцы забили единственный в матче гол, мяч покинул пределы поля, но арбитр этого не заметил.

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