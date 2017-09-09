Владимир Путин: Уверен, сборная России еще порадует своих болельщиков

Президент России Владимир Путин во время старта тура кубка чемпионата мира по России высказал уверенность в том, что сборная России по футболу еще порадует своих поклонников и подарит миру футбольных героев.

– Сегодня кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории, и надеемся, самым увлекательным. Символично, что тур, предваряющий грандиозный праздник футбола, стартует с легендарного стадиона «Лужники». Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта. Он связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов, спортивных достижений. Уверен, что атмосфера азарта и ярких побед сохранится в «Лужниках» и после этой грандиозной реконструкции. Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира. Здесь состоятся и матч-открытие и финал турнира. Такие красивые, комфортные, технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиках в во всех городах, принимающих турнир.

Футбол в России всегда был и остается самым популярным и массовым видом спорта. Немало наша страна сделала и для его развития – подарила таких игроков, как Лев Яшин, Игорь Нетто, Ринат Дасаев, Никита Симонян. Уверен, будут и новые герои, новые победы. Уверен, что наша сборная еще порадует своих болельщиков. Убежден, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его материальное наследие станет центром притяжения для многомиллионного футбольного братства.