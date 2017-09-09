Бебето: Сборная России становится лучше

Чемпион мира по футболу 1994 года в составе сборной Бразилии Бебето принял участие в старте тура кубка мира, который прошел в «Лужниках».

– Я рад, что мне вновь удалось подержать этот трофей. Каждый раз, когда я к нему прикасаюсь, мне хочется покачать тем же движением, которое я делал на чемпионате мира 1994 года, когда у меня родился ребенок. Надеюсь, что через год здесь победит сборная Бразилии. Но и за Россию я буду болеть. Ваша команда становится лучше, а в ее составе появляются новые игроки. Они себя еще не полностью проявили, но у них еще есть время качественно подготовиться к турниру.