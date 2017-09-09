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Роман Зобнин: ЧМ-2018 будет грандиозным, у нас всегда большие мероприятия удаются

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о ЧМ-2018, который пройдет в России.

«Чемпионат мира, как мне кажется, будет грандиозным, потрясающим. У нас в России всегда большие мероприятия удаются. Все будет прекрасно. Конечно, мне хочется сыграть на чемпионате мира. Каждый футболист об этом мечтает», - приводит слова Зобнина «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург.

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