Роман Зобнин: ЧМ-2018 будет грандиозным, у нас всегда большие мероприятия удаются
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин
поделился мнением о ЧМ-2018, который пройдет в России.
«Чемпионат мира, как мне кажется, будет грандиозным,
потрясающим. У нас в России всегда большие мероприятия удаются. Все будет
прекрасно. Конечно, мне хочется сыграть на чемпионате мира. Каждый футболист об
этом мечтает», - приводит слова Зобнина «Р-Спорт».
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с
14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи,
Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург.
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