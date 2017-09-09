Джанни Инфантино: У футболистов на «Лужниках» буду трястись ноги

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил реконструированные «Лужники», приняв участие в церемонии запуска тура кубка чемпионата мира.

– Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее. Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта, – признался президент ФИФА. – Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом.

– Стадион полностью готов. Это прекрасная, безопасная арена, я себя здесь великолепно чувствую. Таких стадионов мало, он построен по последнему слову техники. Здесь редкая энергетика. От такой энергетики у игроков будут трястись колени, – добавил Инфантино уже после официальной церемонии.