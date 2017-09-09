Давид Трезеге: Было удивительно видеть, как Путин поднимает кубок мира

Чемпион мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился своими впечатлениями от приезда в Россию, общения с Владимиром Путиным и новым поцелуем с кубком чемпионата мира.

– Чем больше я приезжаю в Россию, тем больше убеждаюсь, что ваша страна – отличное место для проведения чемпионата мира по футболу. Впечатления – потрясающие. Интерес к турниру все растет и растет – это чувствуется.

Сам кубок мира на сцену Трезеге вынес вместе с Бебето. Француз первым поднял его над головой, а затем поцеловал так, как делал это в далеком уже 1998 году.

– На вкус кубок мира остался прежним – ничего не изменилось. Он такой же замечательный. Было великолепно вновь пережить эти ощущения в России.

На газах у Трезеге президент ФИФА Джанни Инфантино передал кубок мира президенту России Владимиру Путину.

– Если честно, было немного удивительно видеть, как президент страны, Владимир Путин, держит в руках кубок мира по футболу. Но это здорово! – признался игрок уже после церемонии.