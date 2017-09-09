«Ростов» вырвал ничью в матче с «Арсеналом»
«Ростов» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличились Артур Юсупов (7-я минута) и Тимофей Калачев (85-я - с пенальти), у гостей - Лука Джорджевич (32-я и 70-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Дончане с 16 очками занимают на данный момент четвертое место, туляки с восемью баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Ростов» 16 сентября сыграет в гостях с ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее примет московское «Динамо».
Матч
Голы
Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция