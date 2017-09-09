«Ростов» вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

«Ростов» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре чемпионата России.

У хозяев поля отличились Артур Юсупов (7-я минута) и Тимофей Калачев (85-я - с пенальти), у гостей - Лука Джорджевич (32-я и 70-я).

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«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Дончане с 16 очками занимают на данный момент четвертое место, туляки с восемью баллами - на 13-й строчке.



В следующем туре «Ростов» 16 сентября сыграет в гостях с ЦСКА, а «Арсенал» днем ранее примет московское «Динамо».