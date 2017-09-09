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«Спартак» – «Рубин»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» и казанский «Рубин» объявили стартовые составы на предстоящий матч девятого тура чемпионата России.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.

Напомним, матч «Спартак» – «Рубин» начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Спартак - Рубин - 0:0

Перерыв

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Адриано

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон, Карадениз, Цакташ, Оздоев, Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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