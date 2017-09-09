«Спартак» – «Рубин»: Стартовые составы
Московский «Спартак» и казанский «Рубин» объявили стартовые
составы на предстоящий матч девятого тура чемпионата России.
«Спартак»:
Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес,
Фернандо, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
«Рубин»: Рыжиков,
Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз,
Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.
Напомним, матч «Спартак» – «Рубин» начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Адриано
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон, Карадениз, Цакташ, Оздоев, Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция