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Как подтягивания могут изменить жизнь к лучшему

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как подтягивания могут изменить жизнь к лучшему

Масштабный благотворительный праздник уже который год охватывает все пять континентов. Для многих жителей планеты процесс подтягивания за это время стал целой философией!

Всемирный день подтягиваний World Pull-Up Day придумали в Латвии. В 2011 году представители местной ассоциации воркаута и калистеники провели крупное мероприятие. В течение дня тренировались жители 50 латвийских городов, и вечером в прямом эфире местного телевидения был подведен итог и объявлены победители. В последующие годы количество участников стремительно прибавлялось. Философия праздника пришлась по душе жителям многих стран и городов.

Польза

Это естественное и безопасное упражнение полезно для людей любого пола и возраста. А также отличная возможность израсходовать физическую силу и разгрузить негативную энергию, заменив ее позитивом от полученного результата. По задумке авторов проекта - нехитрая процедура постепенно сделает добрее целый мир. Праздник не признает границ. Участниками могут стать представители разных стран, рас и религий. Именно в этом его основная идея - показать, что насколько силен и един народ на нашей планете.

Благотворительность

Любой желающий может найти точку, где ему удобно подтягиваться на специальной карте и вместе с единомышленниками поучаствовать в масштабном спортивном событии.

Партнером мероприятия может стать каждый, пожертвовав на благотворительность сумму, равную количеству сделанных подтягиваний.


Марис Шлезиньш, президент всемирной ассоциации воркаута:

«Простые подтягивания однажды изменили мою жизнь полностью, с отрицательной на положительную и они сделали тоже самое с тысячами людей вокруг меня, делясь своими положительными изменениями».

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