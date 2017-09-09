«Челси» обыграл «Лестер»
«Лестер» дома уступил «Челси» (1:2) в 4-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Джейми Варди (62-я минута - с пенальти), у гостей - Альваро Мората (41-я минута) и Нголо Канте (50-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Лондонский клуб с девятью очками занимает на данный момент третье место, у «лис» три балла и 17-я строчка.
В следующем туре «Челси» 17 сентября примет «Арсенал», а «Лестер» днем ранее сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».
Матч
Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)
Голы
Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората
Предупреждения:
Ндиди, 84 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция