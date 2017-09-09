«Челси» обыграл «Лестер»

«Лестер» дома уступил «Челси» (1:2) в 4-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличился Джейми Варди (62-я минута - с пенальти), у гостей - Альваро Мората (41-я минута) и Нголо Канте (50-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Лондонский клуб с девятью очками занимает на данный момент третье место, у «лис» три балла и 17-я строчка.

В следующем туре «Челси» 17 сентября примет «Арсенал», а «Лестер» днем ранее сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».