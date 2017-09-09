«Боруссия» (Дортмунд) в большинстве не смогла обыграть «Фрайбург»

В матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Стоит отметить, что хозяева поля с 27-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за грубый фол получил Йорик Раве.

«Боруссия с семью очками лидирует в турнирной таблице, «Бавария», у которой на одно очко меньше занимает третье место, но у нее игра в запасе, а «Фрайбург» расположился на 15-й строчке, имея в активе два очка.

В следующем туре дортмундцы 17 сентября примут «Кельн», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день на выезде сыграют с «Байером».

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