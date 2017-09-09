«Боруссия» (Дортмунд) в большинстве не смогла обыграть «Фрайбург»
В матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия»
сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).
За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного
мяча.
Стоит отметить, что хозяева поля с 27-й минуты играли в
меньшинстве, красную карточку за грубый фол получил Йорик Раве.
«Боруссия с семью очками лидирует в турнирной таблице, «Бавария»,
у которой на одно очко меньше занимает третье место, но у нее игра в запасе, а «Фрайбург»
расположился на 15-й строчке, имея в активе два очка.
В следующем туре дортмундцы 17 сентября примут «Кельн», а
подопечные Кристиана Штрайха в этот же день на выезде сыграют с «Байером».
Бундеслига
3-й тур
Матч
Состав
Фрайбург: Шволов, Кюблер, Союнчу, Линхарт, Гюнтер, Терраццино, Хаберер, S. Vincent (Франц, 43), Абраши, Кляйндинст (Нидерлехнер, 65)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Пишчек, Шмельцер (D. Axel Zagadou, 32), Бартра (Топрак, 18), Гётце (Ярмоленко, 79), Кастро, Пулишич, Шахин, Обамеянг, Филипп
Удаления:
Раве, 27 - нет
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Шварцвальд-Штадион, Онлайн-трансляция