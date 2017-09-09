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«Боруссия» (Дортмунд) в большинстве не смогла обыграть «Фрайбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Стоит отметить, что хозяева поля с 27-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку за грубый фол получил Йорик Раве.

«Боруссия с семью очками лидирует в турнирной таблице, «Бавария», у которой на одно очко меньше занимает третье место, но у нее игра в запасе, а «Фрайбург» расположился на 15-й строчке, имея в активе два очка.

В следующем туре дортмундцы 17 сентября примут «Кельн», а подопечные Кристиана Штрайха в этот же день на выезде сыграют с «Байером».

Бундеслига
3-й тур

Матч

Фрайбург - Боруссия - 0:0

Состав

Фрайбург: Шволов, Кюблер, Союнчу, Линхарт, Гюнтер, Терраццино, Хаберер, S. Vincent (Франц, 43), Абраши, Кляйндинст (Нидерлехнер, 65)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Пишчек, Шмельцер (D. Axel Zagadou, 32), Бартра (Топрак, 18), Гётце (Ярмоленко, 79), Кастро, Пулишич, Шахин, Обамеянг, Филипп

Удаления:

Раве, 27 - нет

Судья:

Бенджамин Кортус (Германия)

Место и дата

09 сентября 16:30, Шварцвальд-Штадион, Онлайн-трансляция

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