«Ростов» – «Арсенал». Видео голов
Сегодня в матче 9-го тура РФПЛ «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью 2:2. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #РостовАрсенал 1:0 7' Артур Юсупов pic.twitter.com/kbZGboHztx— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:1 32' Лука Джорджевич pic.twitter.com/zKpsNGBgkT— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:2 70' Лука Джорджевич (дубль) pic.twitter.com/jVJ1DBGXgR— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 2:2 85' Тимофей Калачёв (пенальти) pic.twitter.com/2LgCJhrV2j— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция