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Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эвертон» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 4-м туре чемпионата Англии.

У гостей отличились Харри Кейн (28-я и 46-я минуты) и Кристиан Эриксен (42-я).

Лондонский клуб с семью очками занимает на данный момент пятое место, у «ирисок» четыре балла и 15-я строчка.

В следующем туре «Тоттенхэм» 16 сентября примет «Суонси», а «Эвертон» днем позже сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Матч

Эвертон - Тоттенхэм - 0:3 (0:2)

Голы

Кейн 28 (0:1). Эриксен 42 (0:2). Кейн 46 (0:3).

Состав

Эвертон: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Бэйнс, Сигурдссон, Классен (Дэвис, 46), Гуйе (N. Vlasic, 80), Рамирес (Колверт-Льюин, 46), Руни

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Эриксен (Дембеле, 71), Сиссоко (Уинкс, 78), Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 85)

Предупреждения:

Уильямс, 5; Гуйе, 57; Руни, 88 - Алдервейрелд, 13

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

09 сентября 17:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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