Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
«Эвертон» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 4-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Харри Кейн (28-я и 46-я минуты) и Кристиан Эриксен (42-я).
Лондонский клуб с семью очками занимает на данный момент пятое место, у «ирисок» четыре балла и 15-я строчка.
В следующем туре «Тоттенхэм» 16 сентября примет «Суонси», а «Эвертон» днем позже сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Эвертон - Тоттенхэм - 0:3 (0:2)
Голы
Кейн 28 (0:1). Эриксен 42 (0:2). Кейн 46 (0:3).
Состав
Эвертон: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Бэйнс, Сигурдссон, Классен (Дэвис, 46), Гуйе (N. Vlasic, 80), Рамирес (Колверт-Льюин, 46), Руни
Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Эриксен (Дембеле, 71), Сиссоко (Уинкс, 78), Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 85)
Предупреждения:
Уильямс, 5; Гуйе, 57; Руни, 88 - Алдервейрелд, 13
Судья:
Скотт Грэм (Англия)
Место и дата
09 сентября 17:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция