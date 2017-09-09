Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

«Эвертон» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 4-м туре чемпионата Англии.

У гостей отличились Харри Кейн (28-я и 46-я минуты) и Кристиан Эриксен (42-я).

Лондонский клуб с семью очками занимает на данный момент пятое место, у «ирисок» четыре балла и 15-я строчка.

В следующем туре «Тоттенхэм» 16 сентября примет «Суонси», а «Эвертон» днем позже сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».