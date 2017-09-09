«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»

В матче четвертого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Дэнни Уэлбек, забивший на шестой и 50-й минутах соответственно и единожды отличился новичок «канониров» Александр Ляказетт, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте с передачи Уэлбека.

«Арсенал» с шестью очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 19-й строчке, не имея в активе очков.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 17 сентября на выезде сыграют с «Челси», а команда из графства Дорсет двумя днями ранее примет «Брайтон».

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4-й тур