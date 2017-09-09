«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»
В матче четвертого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал»
на своем поле разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.
У победителей встречи дубль оформил Дэнни Уэлбек, забивший
на шестой и 50-й минутах соответственно и единожды отличился новичок «канониров»
Александр Ляказетт, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте с
передачи Уэлбека.
«Арсенал» с шестью очками поднялся на девятое место в
турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 19-й строчке, не имея в активе
очков.
В следующем туре подопечные Арсена Венгера 17 сентября на
выезде сыграют с «Челси», а команда из графства Дорсет двумя днями ранее примет
«Брайтон».
АПЛ
4-й тур
Матч
Голы
Уэлбек 6 (1:0). Ляказетт 27 (2:0). Уэлбек 51 (3:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, A. Ramsey (Коклен, 68), Джака, Озил, Уэлбек (Санчес, 75), Ляказетт (Жиру, 75)
Борнмут: Бегович, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Мингз (Фрэнсис, 46), Фрейзер (Айб, 38), Гослинг, Артер, Кинг, Дефо (Муссе, 76)
Предупреждения:
нет - Фрэнсис, 76
Судья:
Anthony Taylor
Место и дата
09 сентября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция