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«Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче восьмого тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» обыграл луганскую «Зарю» со счетом 3:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок гостевой команды Артем Громов. На 32-й минуте донецкая команда сравняла счет, отличился Сергей Кривцов, забивший с передачи Дарио Срна. Защитник «Зари» Евгений Опанасенко на 70-й минуте послал мяч в свои ворота, а точку в  противостоянии поставил форвард Бернард, забив на последней минуте встречи.

«Шахтер» с 21-м очком возглавляет турнирную таблицу, а «Заря» расположилась на седьмой строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре оранжево-черные 17 августа на выезде сыграют с «Черноморцем», а подопечные Юрия Вернидуба в этот же день примут «Карпаты».

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