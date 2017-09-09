«Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей»

В матче восьмого тура чемпионата Украины донецкий «Шахтер» обыграл луганскую «Зарю» со счетом 3:1.



Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок гостевой команды Артем Громов. На 32-й минуте донецкая команда сравняла счет, отличился Сергей Кривцов, забивший с передачи Дарио Срна. Защитник «Зари» Евгений Опанасенко на 70-й минуте послал мяч в свои ворота, а точку в противостоянии поставил форвард Бернард, забив на последней минуте встречи.

«Шахтер» с 21-м очком возглавляет турнирную таблицу, а «Заря» расположилась на седьмой строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре оранжево-черные 17 августа на выезде сыграют с «Черноморцем», а подопечные Юрия Вернидуба в этот же день примут «Карпаты».