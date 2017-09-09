Миодраг Божович: Обидно, что не выиграли у «Ростова»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча против «Ростова» (2:2).

– Считаю, что мы неплохо провели игру. Знали, что «Ростов» агрессивно начинает каждый из таймов. Пропустили в начале, но потом сравняли и все-таки вышли вперед. У нас были хорошие моменты. Если бы перед игрой сказали, что мы завоюем здесь очко, согласился бы сразу. Теперь же обидно, что не выиграли, – сказал Божович.