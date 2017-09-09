Миодраг Божович: Обидно, что не выиграли у «Ростова»
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча против «Ростова» (2:2).
– Считаю, что мы неплохо провели игру. Знали, что «Ростов» агрессивно начинает каждый из таймов. Пропустили в начале, но потом сравняли и все-таки вышли вперед. У нас были хорошие моменты. Если бы перед игрой сказали, что мы завоюем здесь очко, согласился бы сразу. Теперь же обидно, что не выиграли, – сказал Божович.
Матч
Голы
Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция