Леонид Кучук: На игре «Ростова» сказалась потеря концентрации
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против «Арсенала» (2:2).
– Сказалась потеря концентрации. Один из игроков прилетел сегодня ночью из сборной. Остальные «долетали» за 1-2 дня до матча. Потеряли готовность, так как пришлось ждать, когда футболисты прилетят с кругосветного путешествия. У нас таких футболистов хватает. Не смогли сконцентрироваться на игре, – сказал Кучук.
Матч
Голы
Юсупов 7 (1:0). Джорджевич 32 (1:1). Джорджевич 70 (1:2). Калачёв 85 (2:2 - пен.).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Бобен, Вилюш, Паршивлюк, Киреев (Байрамян, 72), Юсупов, Могилевец, Ионов (Зуев, 65), Калачёв, Дядюн (Бухаров, 59)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Альварес, Беляев, Сунзу, Чаушич, Боурчану, Максимов (Горбатенко, 71), Александров, Джорджевич (Расич, 78), Шевченко
Предупреждения:
нет - Максимов, 51; Беляев, 84; Шевченко, 86
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
09 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция