Леонид Кучук: На игре «Ростова» сказалась потеря концентрации

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против «Арсенала» (2:2).

– Сказалась потеря концентрации. Один из игроков прилетел сегодня ночью из сборной. Остальные «долетали» за 1-2 дня до матча. Потеряли готовность, так как пришлось ждать, когда футболисты прилетят с кругосветного путешествия. У нас таких футболистов хватает. Не смогли сконцентрироваться на игре, – сказал Кучук.