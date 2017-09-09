Канадскому шахматисту засчитали поражение на КМ из-за отказа переодеть шорты

Канадскому шахматисту Антону Ковалеву засчитали поражение в первой партии третьего тура Кубка мира из-за отказа переодеть шорты, сообщает «Газета.Ru».

«Я сделал Ковалеву замечание, объяснив ему, что он должен соблюдать дресс-код. Он вышел из зала, и я подумал, что он понял меня и пошел переодеться, но Ковалев больше не вернулся.

Я слышал, что он играл в таком виде и в предыдущих партиях. Турнир достаточно большой, и главный судья мог этого не заметить, но есть же арбитры каждого конкретного матча, и у нас есть к ним вопросы», – сказал председатель апелляционной комиссии турнира Зураб Азмайпаршавили.