Канадскому шахматисту засчитали поражение на КМ из-за отказа переодеть шорты
Источник: Газета.RuКомментарии
Канадскому шахматисту
Антону Ковалеву засчитали поражение в первой партии третьего тура Кубка мира
из-за отказа переодеть шорты, сообщает «Газета.Ru».
«Я сделал Ковалеву
замечание, объяснив ему, что он должен соблюдать дресс-код. Он вышел из зала, и
я подумал, что он понял меня и пошел переодеться, но Ковалев больше не
вернулся.
Я слышал, что он играл в таком виде и в предыдущих партиях. Турнир достаточно большой, и главный судья мог этого не заметить, но есть же арбитры каждого конкретного матча, и у нас есть к ним вопросы», – сказал председатель апелляционной комиссии турнира Зураб Азмайпаршавили.
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