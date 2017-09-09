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«Валенсия» и «Атлетико» завершили матч без забитых мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

После трех туров чемпионат Испании в активе обеих команд по пять очков, но за счет дополнительных показателей «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Атлетико» расположился строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Марселино Тораля 16 сентября сыграет на выезде с «Леванте», а мадридцы в этот же день примут «Малагу».

Примера
3-й тур

Матч

Валенсия - Атлетико - 0:0

Состав

Валенсия: Нето, Гарай (Мурильо, 74), Паулиста, Монтойя, Парехо, Кондогбиа, Гайя, Дзадза, Родриго (Мина, 70), Солер

Атлетико: Облак, Эрнандес Л., Хуанфран, Савич, Луис, Карраско (Гайтан, 60), Коке, Сауль, Парти, Вьетто (Торрес, 65), Корреа (Гамейро, 72)

Предупреждения:

Монтойя, 35 - нет

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

09 сентября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция

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