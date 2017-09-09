«Валенсия» и «Атлетико» завершили матч без забитых мячей

В матче третьего тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

После трех туров чемпионат Испании в активе обеих команд по пять очков, но за счет дополнительных показателей «Валенсия» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Атлетико» расположился строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Марселино Тораля 16 сентября сыграет на выезде с «Леванте», а мадридцы в этот же день примут «Малагу».

Примера

3-й тур