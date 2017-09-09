«Валенсия» и «Атлетико» завершили матч без забитых мячей
В матче третьего тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла
вничью с «Атлетико» (0:0).
За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного
мяча.
После трех туров чемпионат Испании в активе обеих команд по
пять очков, но за счет дополнительных показателей «Валенсия» занимает пятое
место в турнирной таблице, а «Атлетико» расположился строчкой ниже.
В следующем туре подопечные Марселино Тораля 16 сентября
сыграет на выезде с «Леванте», а мадридцы в этот же день примут «Малагу».
Примера
3-й тур
Матч
Состав
Валенсия: Нето, Гарай (Мурильо, 74), Паулиста, Монтойя, Парехо, Кондогбиа, Гайя, Дзадза, Родриго (Мина, 70), Солер
Атлетико: Облак, Эрнандес Л., Хуанфран, Савич, Луис, Карраско (Гайтан, 60), Коке, Сауль, Парти, Вьетто (Торрес, 65), Корреа (Гамейро, 72)
Предупреждения:
Монтойя, 35 - нет
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
09 сентября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция