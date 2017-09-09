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Арсен Венгер: Алексис Санчес скоро вернет доверие болельщиков

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (3:0) в четвертом туре чемпионата Англии.

- Сегодня мы хорошо выглядели на всех участках поля. Алексис Санчес вернет доверие болельщиков и сделает это очень скоро. Сейчас наша цель - хорошо проявить себя в Лиге Европы. В четверг на поле выйдет команда, которая сможет выиграть матч, - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Арсенал - Борнмут - 3:0 (2:0)

Голы

Уэлбек 6 (1:0). Ляказетт 27 (2:0). Уэлбек 51 (3:0).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, A. Ramsey (Коклен, 68), Джака, Озил, Уэлбек (Санчес, 75), Ляказетт (Жиру, 75)

Борнмут: Бегович, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Мингз (Фрэнсис, 46), Фрейзер (Айб, 38), Гослинг, Артер, Кинг, Дефо (Муссе, 76)

Предупреждения:

нет - Фрэнсис, 76

Судья:

Anthony Taylor

Место и дата

09 сентября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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