Арсен Венгер: Алексис Санчес скоро вернет доверие болельщиков

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (3:0) в четвертом туре чемпионата Англии.

- Сегодня мы хорошо выглядели на всех участках поля. Алексис Санчес вернет доверие болельщиков и сделает это очень скоро. Сейчас наша цель - хорошо проявить себя в Лиге Европы. В четверг на поле выйдет команда, которая сможет выиграть матч, - цитирует специалиста BBC Sport.