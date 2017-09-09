Арсен Венгер: Алексис Санчес скоро вернет доверие болельщиков
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (3:0) в четвертом туре чемпионата Англии.
- Сегодня мы хорошо выглядели на всех участках поля. Алексис Санчес вернет доверие болельщиков и сделает это очень скоро. Сейчас наша цель - хорошо проявить себя в Лиге Европы. В четверг на поле выйдет команда, которая сможет выиграть матч, - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Голы
Уэлбек 6 (1:0). Ляказетт 27 (2:0). Уэлбек 51 (3:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, A. Ramsey (Коклен, 68), Джака, Озил, Уэлбек (Санчес, 75), Ляказетт (Жиру, 75)
Борнмут: Бегович, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Мингз (Фрэнсис, 46), Фрейзер (Айб, 38), Гослинг, Артер, Кинг, Дефо (Муссе, 76)
Предупреждения:
нет - Фрэнсис, 76
Судья:
Anthony Taylor
Место и дата
09 сентября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция