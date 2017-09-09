Александр Григорян: Никогда не пойму того, что Оганесян натворил в «Арарате»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян – о ситуации в клубе и конфликте с Валерием Оганесяном.

– Когда вас позвали в «Арарат»?

– Сразу после отставки из «Анжи» – она получилось спонтанной, в прямом эфире. На следующий день позвонил Валерий Оганесян и сказал, что со мной хочет встретиться спонсор, – приводит слова Григоряна «Матч ТВ». – Еще через день я выехал на встречу. Разговор получился легким – разве со мной можно тяжело общаться? Но помню, как в середине беседы я говорю: «Я это вижу так и так, сделаем вот это». Спонсор на меня смотрит: «Ну ты и наглый, блин! Я же еще не принял решения». «Перестаньте, – отвечаю. – Зачем вы тогда меня сюда звали?»

– Опускаться из «Анжи» в ПФЛ — не унизительно?

– Это абсолютно не проблема. Из первой лиги я точно так же опускался в «Машук» во вторую и вернулся. У меня нет снобизма насчет своего уровня. Я же прекрасно понимаю, что попал в мужской футбол из женского по стечению обстоятельств. И я добивался максимальных результатов во всех командах, кроме «Химок».

– С какими чувствами вы читали интервью Валерия Оганесяна?

– Прекрасно понимал, что он находится в серьезном стрессе. Неделю назад в передаче «Лет ми спик» он лепил горбыля о том, что Григорян по потенциалу топ-тренер мирового уровня. А теперь... Наверное, Валера хотел поддержки с моей стороны, а ее в принципе быть не могло. Никогда не смогу понять того, что Валера натворил в клубе как руководитель. Что именно натворил – пока не будем уточнять.

– Когда вы последний раз общались с Оганесяном?

– Первые два дня после отъезда в Грузию от Валеры были звонки. Я не мог не общаться с ним: мы же с этим человеком еще недавно строили планы. Но, заметив, в каком состоянии Оганесян находится, я его заблокировал и перестал с ним общаться вообще. Ничего говорить ему не хочется. Благодарен Оганесяну за то, что он меня пригласил, но у меня в жизни есть принципы.

– Вы верите, что Валерий действительно украл 20 миллионов рублей со счетом «Арарата»?

– Сейчас это не имеет никакого значения. А озвучивать свою версию я не считаю целесообразным.