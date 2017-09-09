Альваро Мората: Пока «Челси» не на первых местах, будем стремиться двигаться вверх
Нападающий «Челси» Альваро Мората, открывший счет в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (2:1), подвел итог встречи.
- Победа здесь очень важна. Всегда трудно выигрывать у «Лестера» на его стадионе. Наше положение стало комфортным после счета 2:0, однако в концовке мы испытали немалые сложности. Но это премьер-лига. Самое важное в том, что мы пока не на первых местах в турнирной таблице, будем стремиться двигаться вверх, - цитирует форварда BBC Sport.
Матч
Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)
Голы
Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората
Предупреждения:
Ндиди, 84 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция