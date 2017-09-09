Альваро Мората: Пока «Челси» не на первых местах, будем стремиться двигаться вверх

Нападающий «Челси» Альваро Мората, открывший счет в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (2:1), подвел итог встречи.

- Победа здесь очень важна. Всегда трудно выигрывать у «Лестера» на его стадионе. Наше положение стало комфортным после счета 2:0, однако в концовке мы испытали немалые сложности. Но это премьер-лига. Самое важное в том, что мы пока не на первых местах в турнирной таблице, будем стремиться двигаться вверх, - цитирует форварда BBC Sport.