Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно2 : 2Анжи
Футбол  Ростов2 : 2Арсенал Тула
Футбол  Спартак0 : 0Рубин
Футбол  Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити1 : 2Челси
Баскетбол  Литва- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Альваро Мората: Пока «Челси» не на первых местах, будем стремиться двигаться вверх

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Челси» Альваро Мората, открывший счет в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (2:1), подвел итог встречи.

- Победа здесь очень важна. Всегда трудно выигрывать у «Лестера» на его стадионе. Наше положение стало комфортным после счета 2:0, однако в концовке мы испытали немалые сложности. Но это премьер-лига. Самое важное в том, что мы пока не на первых местах в турнирной таблице, будем стремиться двигаться вверх, - цитирует форварда BBC Sport.

Матч

Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)

Голы

Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората

Предупреждения:

Ндиди, 84 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Алексис Санчес скоро вернет доверие болельщиковГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (3:0) в четвертом туре чемпионата Англии.Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»«Эвертон» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 4-м туре чемпионата Англии.«Челси» обыграл «Лестер»«Лестер» дома уступил «Челси» (0:2) в 4-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»В матче четвертого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.«Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак», не спеши ликовать«Сити» разгромил «Ливерпуль». «Спартак», не спеши ликовать«Манчестер Сити» в 4-м туре чемпионата Англии разгромил «Ливерпуль», которому предстоит играть в Лиге чемпионов со «Спартаком».
Футбол
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
Футбол
Миодраг Божович: Обидно, что не выиграли у «Ростова»
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер»
Футбол
«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости