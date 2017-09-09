Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно2 : 2Анжи
Футбол  Ростов2 : 2Арсенал Тула
Футбол  Спартак0 : 0Рубин
Футбол  Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити1 : 2Челси
Баскетбол  Литва- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли
Фото: ФК «Ницца»

В матче пятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Монако» со счетом 4:0.

У победителей дубль оформил Марио Балотелли и по одному мячу забили Алессан Плеа и Игнасио Ганого

«Монако» потерпело первое поражение в сезоне и с 12-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ницца» поднялась на девятую строчку, имея в активе шесть очков.

В следующем туре монегаски 16 сентября примут «Страсбур», а подопечные Люсьена Фавра на следующий день на выезде сыграют с «Ренном».

Лига 1
5-й тур

Матч

Ницца - Монако - 4:0 (2:0)

Голы

Балотелли 6 (1:0 - пен.). Плеа 18 (2:0). Балотелли 60 (3:0). I. Ganago 85 (4:0).

Состав

Ницца: Кардинале, Жалле, Суке, Ле Маршан, Лис-Мелу, Сери, Козьелло (Менди, 85), Сан-Максимен (Вальтер, 79), Плеа, Балотелли (I. Ganago, 74)

Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Лемар (Геззаль, 46), Лопеш (Каррильо, 46), Моутинью, Фалькао (Йоветич, 69), Диакаби

Предупреждения:

Жалле, 11; Балотелли, 69 - Сидибе, 5; Жорже, 14

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

09 сентября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Килиан Мбаппе: Я очень счастлив, что забил в первой игре за «ПСЖ»Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе – о забитом мяче в своем дебюте за парижан в матче против «Метца» (5:1).Лига 1. 5-й тур. «Ницца» сыграет с «Монако» и другие матчиРезультаты матчей 5-го тура французской лиги 1.«ПСЖ» разгромил «Метц», Кавани оформил дубль, у Мбаппе – гол и передача«ПСЖ» разгромил «Метц», Кавани оформил дубль, у Мбаппе – гол и передачаВ матче пятого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Метц» со счетом 5:1.Мбаппе забил мяч в дебютной игре за «ПСЖ» (видео)Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет голам за «Пари Сен-Жермен» в своем дебютном матче против команды «Метц».«Лилль» и «Бордо» сыграли вничью в матче пятого тура лиги 1В матче пятого тура чемпионата Франции по футболу «Лилль» и «Бордо» сыграли вничью (0:0).
Футбол
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
Футбол
Миодраг Божович: Обидно, что не выиграли у «Ростова»
Футбол
«Челси» обыграл «Лестер»
Футбол
«Арсенал» разгромил «Борнмут», Уэлбек заработал 3 очка по системе «гол+пас»
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Марио Балотелли
Марио Балотелливсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости