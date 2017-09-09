«Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли

В матче пятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Монако» со счетом 4:0.

У победителей дубль оформил Марио Балотелли и по одному мячу забили Алессан Плеа и Игнасио Ганого

«Монако» потерпело первое поражение в сезоне и с 12-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ницца» поднялась на девятую строчку, имея в активе шесть очков.

В следующем туре монегаски 16 сентября примут «Страсбур», а подопечные Люсьена Фавра на следующий день на выезде сыграют с «Ренном».

Лига 1

5-й тур