«Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли
В матче пятого тура
чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Монако» со счетом 4:0.
У победителей дубль оформил Марио Балотелли и по одному мячу
забили Алессан Плеа и Игнасио Ганого
«Монако» потерпело первое поражение в сезоне и с 12-ю очками
занимает второе место в турнирной таблице, а «Ницца» поднялась на девятую
строчку, имея в активе шесть очков.
В следующем туре монегаски 16 сентября примут «Страсбур», а
подопечные Люсьена Фавра на следующий день на выезде сыграют с «Ренном».
Лига 1
5-й тур
Матч
Голы
Балотелли 6 (1:0 - пен.). Плеа 18 (2:0). Балотелли 60 (3:0). I. Ganago 85 (4:0).
Состав
Ницца: Кардинале, Жалле, Суке, Ле Маршан, Лис-Мелу, Сери, Козьелло (Менди, 85), Сан-Максимен (Вальтер, 79), Плеа, Балотелли (I. Ganago, 74)
Монако: Субашич, Жорже, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Лемар (Геззаль, 46), Лопеш (Каррильо, 46), Моутинью, Фалькао (Йоветич, 69), Диакаби
Предупреждения:
Жалле, 11; Балотелли, 69 - Сидибе, 5; Жорже, 14
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
09 сентября 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция