Антонио Конте: Канте сыграл отлично, но это и не новость
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Лестером» (2:1) в 4-м туре чемпионата Англии.
- Мы должны быть довольны, потому что сыграли очень хорошо. Полностью контролировали игру и могли забить больше. После пенальти ситуация поменялась. Соперник попытался давить, но у нас были шансы увеличить счет. Непросто играть после перерыва на матчи сборных. Очень раз за Нголо (Канте - Прим. ред.). Он отлично сыграл, но это и не новость, - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Лестер Сити - Челси - 1:2 (0:1)
Голы
Мората 41 (0:1). Канте 49 (0:2). Варди 62 (1:2 - пен.).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Фукс, Магуайр, Ндиди, Марез, Олбрайтон (Кинг, 46), Джеймс (Ихеаначо, 78), Слимани (Грэй, 46), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Мозес (Дзаппакоста, 74), Канте, Фабрегас (Азар, 79), Бакайоко, Педро (Виллиан, 64), Мората
Предупреждения:
Ндиди, 84 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
09 сентября 17:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция