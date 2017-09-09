Антонио Конте: Канте сыграл отлично, но это и не новость

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Лестером» (2:1) в 4-м туре чемпионата Англии.

- Мы должны быть довольны, потому что сыграли очень хорошо. Полностью контролировали игру и могли забить больше. После пенальти ситуация поменялась. Соперник попытался давить, но у нас были шансы увеличить счет. Непросто играть после перерыва на матчи сборных. Очень раз за Нголо (Канте - Прим. ред.). Он отлично сыграл, но это и не новость, - цитирует специалиста BBC Sport.