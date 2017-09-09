Александр Григорян: «Арарат» выйдет в ФНЛ, а еще через два сезона – в РФПЛ

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян – о том, что сейчас происходит в клубе.

– Что с «Араратом» происходит прямо сейчас?

– «Арарат» заново родился, – приводит слова Григоряна «Матч ТВ». – Еще несколько дней назад были достаточно серьезные опасения, что спонсор может прекратить поддержку клуба, но сейчас проект продолжается со всеми изначальными намерениями – патриотичными и идейными.

– «Арарат» выйдет в ФНЛ по итогам сезона?

– Да, выйдет.

– И еще через год будет в премьер-лиге?

– Сейчас спонсор видит только такое развитие событий. Я с ним на эту тему еще не общался, но думаю, «Арарат» выйдет в премьер-лигу только через сезон. Я отлично знаю реалии ФНЛ. Если я смогу повлиять на стратегию клуба, буду убеждать, что в ФНЛ нам надо задержаться.

– Каким видите свое будущее в «Арарате»?

– После всего произошедшего смотрю вперед спокойно, без фанатизма. На сто процентов уверен: проект получит развитие. Но сам к нему не привязываюсь — в том плане, что именно я должен его реализовать. С одной стороны, в «Арарате» много звезд, с другой — команда крайне посредственно подготовлена физически. А тактически не готова совершенно. Бытовало такое мнение, что мастеровитые игроки сами разберутся, как им играть. Это чистый бред. Матч с «Рязанью» ясно дал это понять.