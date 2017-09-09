«Спартак» – «Рубин». Видео гола Промеса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в матче 9-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» (1:0). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео гола.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #СпартакРубин 1:0 48' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/zEreuioE6Q— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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