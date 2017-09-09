Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»
«Спартак» дома обыграл «Рубин» (1:0) в 9-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник хозяев поля Квинси Промес.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Столичный клуб набрал 12 очков и занимает на данный момент восьмое место. Казанцы с 14-ю баллами - на шестой строчке.
В следующем туре «Спартак» 17 сентября сыграет на выезде с «Тосно», а «Рубин» в тот же день примет «Урал».
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция