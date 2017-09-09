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Александр Григорян: Журавель должен понимать: в повседневной жизни я бы дал ему в морду

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о конфликте с комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем после матча с «Локомотивом» (0:1).

– Что произошло между вами и Тимуром Журавелем после матча?
– Он просто решил провоцировать меня до конца, – приводит слова Григоряна «Матч ТВ». – Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня — он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.

– Это не профессионально?
– Проба низкая. Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но, если в следующий раз встретимся — я его съем, … [блин], как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Тимур Журавель — мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия. Земля круглая, еще увидимся.

– Что вы ему скажете?
– Посмотрим. Но у него не хватит пороху со мной тягаться. Если бы он хоть чуть-чуть осознавал, что в другой ситуации за такие слова получил в челюсть, он бы так не общался.

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