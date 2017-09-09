«Ювентус» разгромил «Кьево»
«Ювентус» дома взял верх над «Кьево» (3:0) в третьем туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличились Гонсало Игуаин (58-я минута) и Пауло Дибала (83-я), у гостей автогол в пассиве Перпарима Хетемая (17-я).
Туринцы победили в трех стартовых играх и девятью очками на данный момент лидируют в турнирной таблице. У их сегодняшнего соперника три балла и 11-я строчка.
В следующем туре «Ювентус» 17 сентября сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Кьево» в тот же день примет «Аталанту».
Матч
Голы
Хетемай 17 (1:0 - автогол). Игуаин 58 (2:0). Дибала 83 (3:0).
Состав
Ювентус: Щесны, Ругани, Лихтштайнер, Бенатиа, Матюиди, Пьянич, Асамоа, Стураро (Бернардески, 76), Манджукич (Бентанкур, 83), Коста (Дибала, 54), Игуаин
Кьево: Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Дайнелли, Бирса, Хетемай (Ригони, 68), Кастро, Радованович, Гобби, Инглезе (Лерис, 76), Пуккиарелли (Пеллисье, 66)
Предупреждения:
Манджукич, 52; Матюиди, 79 - Хетемай, 22
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция