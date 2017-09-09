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«Ювентус» разгромил «Кьево»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ювентус» дома взял верх над «Кьево» (3:0) в третьем туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Гонсало Игуаин (58-я минута) и Пауло Дибала (83-я), у гостей автогол в пассиве Перпарима Хетемая (17-я).

Туринцы победили в трех стартовых играх и девятью очками на данный момент лидируют в турнирной таблице. У их сегодняшнего соперника три балла и 11-я строчка.

В следующем туре «Ювентус» 17 сентября сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Кьево» в тот же день примет «Аталанту».  

Матч

Ювентус - Кьево - 3:0 (1:0)

Голы

Хетемай 17 (1:0 - автогол). Игуаин 58 (2:0). Дибала 83 (3:0).

Состав

Ювентус: Щесны, Ругани, Лихтштайнер, Бенатиа, Матюиди, Пьянич, Асамоа, Стураро (Бернардески, 76), Манджукич (Бентанкур, 83), Коста (Дибала, 54), Игуаин

Кьево: Соррентино, Качиаторе, Гамберини, Дайнелли, Бирса, Хетемай (Ригони, 68), Кастро, Радованович, Гобби, Инглезе (Лерис, 76), Пуккиарелли (Пеллисье, 66)

Предупреждения:

Манджукич, 52; Матюиди, 79 - Хетемай, 22

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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