«Ювентус» разгромил «Кьево»

«Ювентус» дома взял верх над «Кьево» (3:0) в третьем туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Гонсало Игуаин (58-я минута) и Пауло Дибала (83-я), у гостей автогол в пассиве Перпарима Хетемая (17-я).

Туринцы победили в трех стартовых играх и девятью очками на данный момент лидируют в турнирной таблице. У их сегодняшнего соперника три балла и 11-я строчка.

В следующем туре «Ювентус» 17 сентября сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Кьево» в тот же день примет «Аталанту».