Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон: Я в порядке, отделался испугом
Голкипер «Манчестер Сити» Мораес Эдерсон рассказал о травме,
которую он получил в матче с «Ливерпулем» (5:0).
«Всем привет, я в порядке, отделался испугом. Мы одержали важную победу. Всем спасибо за сообщения», – приводит слова Мораеса «Газета.Ru».
Видео: Эдерсона унесли с поля на носилках после столкновения с Мане
Напомним, на 37-й минуте встречи голкипер «горожан» вышел на мяч за пределы штрафной, где столкнулся с нападающим красных Садьо Мане. Эдерсон, получив удар ногой в голову, упал и спустя некоторое время покинул поле на носилках. Мане же была предъявлена красная карточка.
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция