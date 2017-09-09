Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно2 : 2Анжи
Футбол  Ростов2 : 2Арсенал Тула
Футбол  Спартак1 : 0Рубин
Футбол  Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити1 : 2Челси
Баскетбол  Литва30 : 35Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон: Я в порядке, отделался испугом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Мораес Эдерсон рассказал о травме, которую он получил в матче с «Ливерпулем» (5:0).

«Всем привет, я в порядке, отделался испугом. Мы одержали важную победу. Всем спасибо за сообщения», – приводит слова Мораеса «Газета.Ru».

Видео: Эдерсона унесли с поля на носилках после столкновения с Мане

Напомним, на 37-й минуте встречи голкипер «горожан» вышел на мяч за пределы штрафной, где столкнулся с нападающим красных Садьо Мане. Эдерсон, получив удар ногой в голову, упал и спустя некоторое время покинул поле на носилках. Мане же была предъявлена красная карточка. 

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)

Голы

Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане

Предупреждения:

Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80

Удаления:

нет - Мане, 37

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сток Сити» и «МЮ» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛВ матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью со «Сток Сити» (2:2).Антонио Конте: Канте сыграл отлично, но это и не новостьГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Лестером» (2:1) в 4-м туре чемпионата Англии.Альваро Мората: Пока «Челси» не на первых местах, будем стремиться двигаться вверхНападающий «Челси» Альваро Мората, открывший счет в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (2:1), подвел итог встречи.Арсен Венгер: Алексис Санчес скоро вернет доверие болельщиковГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (3:0) в четвертом туре чемпионата Англии.Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»«Эвертон» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 4-м туре чемпионата Англии.
Футбол
Курбан Бердыев: Нарушение Попова? Это не самое главное
Футбол
Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»
Футбол
«Ювентус» разгромил «Кьево»
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Видео гола Промеса
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Мораес Эдерсон
Мораес Эдерсонвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости