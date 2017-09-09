Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон: Я в порядке, отделался испугом

Голкипер «Манчестер Сити» Мораес Эдерсон рассказал о травме, которую он получил в матче с «Ливерпулем» (5:0).

«Всем привет, я в порядке, отделался испугом. Мы одержали важную победу. Всем спасибо за сообщения», – приводит слова Мораеса «Газета.Ru».

Видео: Эдерсона унесли с поля на носилках после столкновения с Мане

Напомним, на 37-й минуте встречи голкипер «горожан» вышел на мяч за пределы штрафной, где столкнулся с нападающим красных Садьо Мане. Эдерсон, получив удар ногой в голову, упал и спустя некоторое время покинул поле на носилках. Мане же была предъявлена красная карточка.