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Контадор выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин – 4-й

Источник:  RT на русскомКомментарии

Испанский велогонщик Альберто Контадор, выступающий за команду Trek-Segafredo, стал победителем 20-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта», сообщает «RT на русском».

Контадор, объявивший о завершении спортивной карьеры после «Вуэльты», преодолел дистанцию в 117,5 км за 3 часа 31 минуту 33 секунды. Вторым стал голландец Ваут Пулс, а его партнер по команде Крис Фрум замкнул тройку лидеров. Россиянин Ильнур Закарин занял четвертое место.

«Вуэльта»
20-й этап. 117,5 км

1. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3.31,33
2. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 0,17
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,35
5. Франко Пеллицотти (Италия, Bahrain-Merida) – 0,51
6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
8. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 1,11
9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,25
10. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,36...

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 79.23,37
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,15
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,51
4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,11
5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 3,15
6. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,45                            
7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 8,16
8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 8,59
9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 11,04
10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 15,36

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