Контадор выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин – 4-й

Испанский велогонщик Альберто Контадор, выступающий за команду Trek-Segafredo, стал победителем 20-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта», сообщает «RT на русском».

Контадор, объявивший о завершении спортивной карьеры после «Вуэльты», преодолел дистанцию в 117,5 км за 3 часа 31 минуту 33 секунды. Вторым стал голландец Ваут Пулс, а его партнер по команде Крис Фрум замкнул тройку лидеров. Россиянин Ильнур Закарин занял четвертое место.

«Вуэльта»

20-й этап. 117,5 км

1. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3.31,33

2. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 0,17

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,35

5. Франко Пеллицотти (Италия, Bahrain-Merida) – 0,51

6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)

8. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 1,11

9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 1,25

10. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,36...

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 79.23,37

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,15

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,51

4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,11

5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 3,15

6. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,45

7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 8,16

8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 8,59

9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 11,04

10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 15,36