Курбан Бердыев: Нарушение Попова? Это не самое главное
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – о поражении от «Спартака» и нарушении Попова.
– Поддержать высокий темп на протяжении всего матча было сложно. В первом тайме неплохо играли. Но моментов не создали. В целом есть удовлетворение от игры.
– Заслуживал ли Попов красной карточки за фол на Канунникове?
– Немного в другой ситуации Граната в «Ростове» удалили. Ну да ладно, это не самое главное.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция