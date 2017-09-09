Курбан Бердыев: Нарушение Попова? Это не самое главное

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – о поражении от «Спартака» и нарушении Попова.

– Поддержать высокий темп на протяжении всего матча было сложно. В первом тайме неплохо играли. Но моментов не создали. В целом есть удовлетворение от игры.

– Заслуживал ли Попов красной карточки за фол на Канунникове?

– Немного в другой ситуации Граната в «Ростове» удалили. Ну да ладно, это не самое главное.