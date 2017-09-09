Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов «Севилья» разгромила «Эйбар»

«Севилья» дома взяла верх над «Эйбаром» (3:0) в 3-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Пауло Энрике Гансо (47-я минута), Виссам Бен Йеддер (76-я) и Мануэль Нолито (90-я).

Команда Эдуардо Бериццо набрала семь очков и на данный момент возглавляет таблицу турнира. Ее сегодняшний соперник с тремя баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 17 сентября сыграет на выезде с «Жироной», а «Эйбар» 15 сентября примет «Леганес».

Напомним, «Севилья» - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

