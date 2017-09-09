Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов «Севилья» разгромила «Эйбар»
«Севилья» дома взяла верх над «Эйбаром» (3:0) в 3-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Пауло Энрике Гансо (47-я минута), Виссам Бен Йеддер (76-я) и Мануэль Нолито (90-я).
Команда Эдуардо Бериццо набрала семь очков и на данный момент возглавляет таблицу турнира. Ее сегодняшний соперник с тремя баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 17 сентября сыграет на выезде с «Жироной», а «Эйбар» 15 сентября примет «Леганес».
Напомним, «Севилья» - соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Гансо 47 (1:0). Бен Йеддер 76 (2:0). Нолито 90 (3:0).
Состав
Севилья: Гонсалес, Эскудеро, Меркадо (Корчиа, 72), Каррису, Ленгле, Сарабиа, Гансо (Гайс, 87), Навас (Корреа, 79), Н'Зонзи, Нолито, Бен Йеддер
Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Хосе Анхель (Бебе, 79), Рамис, Инуи (Ривера, 62), Капа, Гарсия Д., Эскаланте, Энрих, Алехо (Пенья, 40), Гарсия К.
Предупреждения:
Эскудеро, 4 - Хосе Анхель, 30
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
09 сентября 19:30, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция