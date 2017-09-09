Дубль Юта принес победу «Хоффенхайму» в матче с «Баварией»
В матче третьего тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на
своем поле обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0.
Оба мяча в составе хозяев поля забил нападающий Марк Ют,
отличившись на 27-й и 51-й минутах.
«Хоффенхайм» с семью очками поднялся на второе место в
турнирной таблице, а мюнхенцы расположились на пятой строчке, имея в активе на
одно очко меньше.
В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 16 сентября
примут «Майнц, а команда из Зинсхайма на следующий день сыграет с «Гертой».
Бундеслига
3-й тур
Матч
Хоффенхайм - Бавария - 2:0 (1:0)
Голы
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Нортвейт, Амири, Гайгер (Полански, 63), Ют (Охс, 75), Крамарич
Бавария: Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Толиссо, Алькантара, Руди (Роббен, 57), Киммих, Коман, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78)
Предупреждения:
Хюбнер, 30; Цубер, 64; Кадержабек, 65 - Хуммельс, 90
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
09 сентября 19:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция