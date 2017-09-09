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Дубль Юта принес победу «Хоффенхайму» в матче с «Баварией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0.

Оба мяча в составе хозяев поля забил нападающий Марк Ют, отличившись на 27-й и 51-й минутах.

«Хоффенхайм» с семью очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а мюнхенцы расположились на пятой строчке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 16 сентября примут «Майнц, а команда из Зинсхайма на следующий день сыграет с «Гертой».

Бундеслига
3-й тур

Матч

Хоффенхайм - Бавария - 2:0 (1:0)

Голы

Ют 27 (1:0). Ют 51 (2:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Нортвейт, Амири, Гайгер (Полански, 63), Ют (Охс, 75), Крамарич

Бавария: Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Толиссо, Алькантара, Руди (Роббен, 57), Киммих, Коман, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78)

Предупреждения:

Хюбнер, 30; Цубер, 64; Кадержабек, 65 - Хуммельс, 90

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

09 сентября 19:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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