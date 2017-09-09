Дубль Юта принес победу «Хоффенхайму» в матче с «Баварией»

В матче третьего тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:0.

Оба мяча в составе хозяев поля забил нападающий Марк Ют, отличившись на 27-й и 51-й минутах.

«Хоффенхайм» с семью очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а мюнхенцы расположились на пятой строчке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 16 сентября примут «Майнц, а команда из Зинсхайма на следующий день сыграет с «Гертой».

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